Dupla assalta equipe de Sandy & Júnior Trinta pessoas, entre funcionários e bailarinos, da equipe dos cantores Sandy e Júnior foram assaltadas por dois homens nesta segunda de manhã, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo as primeiras informações divulgadas pelo site Cosmo, a dupla armada com revólveres abordou o ônibus da equipe dos cantores próximo ao estádio do Guarani, o Brinco de Ouro. Os cantores não estavam no ônibus. Os ladrões fugiram levando celulares, cartões de banco e dinheiro. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial de Campinas.