Dupla assalta joalheria no Shopping Tijuca, no Rio

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Dois homens armados assaltaram na tarde deste sábado, 3, a CL Joias, localizada no segundo piso do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos chegaram ao local em uma moto, por volta das 16 horas, e renderam os funcionários.

Às 18h30, PMs continuavam na região em busca da dupla. Até o momento, não há informação sobre feridos. De acordo com a assessoria da CL Joias, uma pequena quantidade de joias foi roubada.