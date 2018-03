Dupla de aventureiros é resgatada em serra Arivaldo Soares dos Santos, de 23 anos, e Adriano Alvim, de 22 , que haviam se perdido havia três dias na Serra do Mar, foram encontrados ontem na região de Paranapiacaba, no ABCD. Debilitados, eles foram levados ao pronto-socorro e liberados. A dupla foi conhecer a Cachoeira da Fumaça, mas perdeu as cordas na volta e precisou contornar o morro.