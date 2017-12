Dupla detida com 124 kg de maconha no interior de SP O taxista Rogério Silvio da Silva, 27, e o pintor de paredes, Edi Carlos Machado, 26, foram detidos em flagrante, na tarde de ontem, transportando 124 quilos de maconha pela Rodovia Arlindo Bétio, no município de Rosana, região de Presidente Prudente, interior do Estado de São Paulo. Policiais militares rodoviários da 5ª Companhia do 2º Batalhão do Interior, no quilômetro 7 da rodovia, pararam o veículo Ford Fiesta, de cor branca, ocupado pela dupla, que seguia com destino ao município de Palhoça (SC). Após realizarem uma rápida vistoria no interior do carro, que era dirigido pelo taxista, os policiais perceberam o nervosismo do pintor e decidiram, desta vez, fazer uma checagem mais completa dentro do carro. A droga foi localizada no interior da lataria das portas do lado direito do Fiesta e sob o banco traseiro. Rogério confessou aos policiais que havia conseguido a droga na cidade de Amambaí (MS) e que a venderia no Estado catarinense. Detidos em flagrante por tráfico de drogas, os dois amigos foram levados para o Distrito Policial da cidade de Primavera e, depois, encaminhados para a Cadeia Pública de Teodoro Sampaio. O entorpecente foi apreendido pelo Departamento de Investigações Gerais (DIG) de Presidente Venceslau.