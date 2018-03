Dupla detida com 18,5 quilos de crack na BR 101 em SC

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois traficantes de drogas foram presos, por volta das 23 horas de terça-feira, 26, transportando, em um Gol preto, com placas de Biguaçu(SC), cerca de 18,5 quilos de crack - droga feita à base de cocaína - na rodovia BR-101, em Porto Belo, região do Vale do Itajaí, a 55 quilômetros da capital Florianópolis.

O motorista Guilherme Lourenço da Silva, 24 anos, natural de Colombo (PR), e o passageiro, o catarinense Luiz Carlos Kaminski de Melo, 27, não obedeceram ao sinal de parada dos policiais rodoviários federais - que estavam no quilômetro 156 - e foram perseguidos. Durante a fuga, os policiais perceberam que os criminosos se desfaziam de objetos, que eram jogados pela janela.

Recolhidos posteriormente, os pacotes continham parte do entorpecente que era transportado no veículo, que foi alcançado e parado pelos policiais após alguns minutos de perseguição. Presa em flagrante, a dupla disse que havia saído de Jaraguá do Sul e seguia para Criciúma, mas, segundo os policiais, há fortes indícios, não revelados pela polícia, de que a droga foi obtida na cidade de Itajaí e seria distribuída na capital e na Grande Florianópolis.

A dupla foi levada para Florianópolis e autuada em flagrante por tráfico na Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC.