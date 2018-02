Dupla é presa ao invadir prédio residencial em SP Uma dupla de assaltantes foi detida no início da noite de ontem após uma quadrilha invadir um prédio residencial de dois andares, no Paraíso, zona sul da capital paulista. Como o condomínio não tem portaria, os ladrões utilizaram uma chave mixa para abrir a porta principal e depois arrombaram as portas dos quatro imóveis. Em apenas um dos quatro apartamentos havia um morador que foi dominado e chegou a ser ferido superficialmente com uma faca de cozinha. Depois de recolher eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e outros objetos de valor, os bandidos fugiram em pelo menos dois veículos. Policiais militares foram acionados por um morador que, de carro, seguiu os criminosos. Após buscas na região, os policiais localizaram e prenderam dois dos bandidos, que estavam em veículo Ford Escort. Douglas e Marcos, ambos maiores de idade, foram autuados por furto qualificado no 23º Terceiro Distrito Policial, em Perdizes, na zona oeste. Parte dos objetos roubados foi recuperada; a Polícia procura agora pelos outros criminosos, que continuam foragidos.