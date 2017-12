Dupla é presa após roubar carro e matar vítima em SP No final da tarde de ontem, Anderson Borges dos Santos e Welligtoin dos Santos, ambos de 22 anos, foram detidos, por policiais militares, em um lava-rápido, quando lavavam um Astra vermelho, placas CXU 8917/SP, roubado, minutos antes, de Rogério Beiro Resende. A vítima foi abordada pelos bandidos, que eram acompanhados por um comparsa em uma moto, na Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz, no Parque Teotônio Villela, na zona Leste da capital. Testemunhas disseram que o rapaz foi baleado mesmo após entregar o veículo. No estabelecimento comercial, os dois criminosos estavam em posse também da moto usada na ação, mas o terceiro bandido já havia fugido. A dupla foi indiciada por roubo seguido de morte pelo delegado André Cássio Gonçalves, no 69º Distrito Policial, de Teotônio Vilela.