Dupla é presa atacando caminhão-tanque na Via Dutra

Dois ladrões de carga foram presos, na quarta-feira, 9, no momento em que a quadrilha da qual a dupla faz parte abordava um caminhão-tanque de combustível no posto Shell localizado no quilômetro 19,5 da pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Várzea do Palácio, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ocupando um Fiat Tipo, os criminosos foram surpreendidos por policiais militares que, em patrulhamento que flagraram a ação da quadrilha já abordando o caminhoneiro. Dois dos criminosos, ambos maiores de 18 anos, foram detidos, mas os demais assaltantes conseguiram fugir no Fiat e não haviam sido detidos até as 4 horas desta quinta-feira, 10.

O flagrante será registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos. A polícia não informou mais detalhes até o momento.