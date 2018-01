Dupla é presa com 400 quilos de maconha na zona oeste de SP Dois traficantes foram presos na noite de ontem com 400 quilos de maconha na Zona Oeste de São Paulo. A droga estava escondida em um caminhão e numa Kombi, ambos estacionados em uma rua do bairro de Pirituba. Antônio Carlos dos Santos, de 48 anos, e Jorge Luís de Almeida Coelho, de 37, que cuidavam do entorpecente, foram presos em uma marcenaria próxima. A operação que resultou no flagrante é resultado de investigações feitas por policiais da 1ª Delegacia da Divecar do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic). Os policiais suspeitam de conexão da quadrilha com roubo de veículos, uma vez que o caminhão havia sido roubado pela manhã, em Leme, no interior paulista. Antônio e Jorge Luís foram autuados em flagrante e devem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação.