Dupla é presa com 766 quilos de maconha em Limeira

Agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento de Combate ao Narcotráfico (Denarc), apreenderam, por volta das 20h15 deste domingo, 29, um total de 766 quilos de maconha na cidade de Limeira, interior paulista.

A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão-baú que foi abordado pelos policiais civis no quilômetro 140 da Rodovia Anhanguera, em frente ao Auto Posto Graal. Foram detidos o motorista do caminhão, William Pereira de Amorim, de 29 anos, e Roberto Gomes da Silva que, além de ser o comprador da droga, ao volante de um Corolla, fazia escolta da carga ilícita.

Segundo a polícia, que chegou até o entorpecente depois de trabalho investigativo, Roberto já era procurado por tráfico no estado do Paraná e iria distribuir a maconha na cidade de Suzano, região leste da Grande São Paulo. A dupla foi encaminhada à sede do Denarc, em São Paulo, e autuada em flagrante.