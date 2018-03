Dupla é presa com 89 quilos de maconha em rodovia do MS

A Polícia Rodoviária Federal prendeu duas pessoas que transportavam 89,4 quilos de maconha na BR-060, na altura do quilômetro 616, no Distrito de Boqueirão, em Jardim, Mato Grosso do Sul, na tarde de sábado, 5. A apreensão foi divulgada apenas nesta segunda-feira, 7. De acordo com a PRF, foram presos o vendedor Drayton Rodrigues Collin, 24 anos, e o pedreiro Ozéias Jesus de Arruda Santos, 24 anos. Eles disseram aos policiais que pegaram a droga em Bela Vista Norte, no Paraguai, e deixariam em São Paulo. A dupla informou ainda que receberia R$ 5 mil para transportar a maconha, que estava distribuída em 47 tabletes e encontrava-se escondida em compartimento de fundo falso na carroceria do veículo. A ocorrência foi encaminhada à 1º Delegacia de Polícia Civil da cidade.