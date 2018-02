Dupla é presa em Barretos por extorsão de R$ 1 Dois homens, que respondem a vários inquéritos policiais por furto, principalmente, foram presos em flagrante em Barretos, na região de Ribeirão Preto, por extorsão de um comerciante. A quantia da extorsão: R$ 1. O crime ocorreu durante a tarde de quarta-feira, 18, numa locadora de videogame, onde Mauro Sérgio de Oliveira Conceição, de 26 anos, já tentara extorquir o proprietário alguns dias antes. Dessa vez, ele pediu R$ 15, fazendo menção de que estaria com uma arma no bolso. O comerciante, do bairro Cristiano Carvalho, disse que não tinha e escondeu o dinheiro, deixando apenas uma moeda na gaveta. Essa moeda, de R$ 1, foi levada por Roberto Martins, de 40 anos, que estava com Conceição. O comerciante disse a Conceição até que arrumaria, emprestado, pelo menos R$ 5 numa farmácia vizinha. Mas a intenção era acionar a polícia. Porém, o bandido iria junto e estragaria os seus planos. Aí surgiu um mototaxista, vítima de Conceição, que arrumou uma discussão. Conceição, então, foi embora e o comerciante avisou a Polícia Militar, que deteve a dupla. O delegado do 3º DP, Antonio Alício Simões Júnior, indiciou ambos por extorsão, pelo Código Penal,, por exigirem algo de forma ilícita, e encaminhou ambos para a cadeia local. Conceição responde 17 inquéritos policiais, enquanto Martins responde a outros 19. Martins, inclusive, já teve condenação e ficou preso em penitenciária.