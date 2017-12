Dupla é presa por estupro no centro do Rio de Janeiro

São Paulo, 10 - Dois homens foram presos na última segunda-feira, 9, por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) do centro do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil do Estado eles foram reconhecidos pela própria vítima como autores de um estupro.

Policiais do DEAM, comandados pela delegada Célia Silva Rosa, cumpriram dois mandados de prisão temporária contra David de Almeida Camilo, de 27 anos, e Júlio Cesar dos Santos da Silva, 30 anos. Os suspeitos foram detidos e, após terem sido reconhecidos pela vítima, tiveram a prisão decretada. A dupla estuprou a vítima no último dia 27 de fevereiro, no bairro do Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro.