Dupla é presa por tentar filmar caixa eletrônico Dois homens acusados de colocar câmeras em caixas eletrônicos de bancos foram detidos anteontem à noite no Pari, região central da capital paulista. Eles foram flagrados instalando equipamento para filmar as senhas dos clientes. PMs das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), em patrulhamento pela Avenida Carlos de Campos, prenderam os dois bandidos em flagrante, no momento em que eles saíam de uma agência da Nossa Caixa.