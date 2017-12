Dupla invade banco e leva R$ 100 mil na zona leste de SP Dois homens invadiram uma agência do Banco do Brasil, localizada na altura do nº 680 da Rua Maciel Monteiro, em Artur Alvim, na zona leste de São Paulo, e levaram cerca de R$ 100 mil do cofre. A dupla rendeu o vigia por volta das duas horas da madrugada desta sexta-feira, 2, no estacionamento da agência. O vigia foi obrigado a levar os assaltantes até o cofre do banco, que foi arrombado com uma furadeira, segundo informações policiais. Após recolherem o dinheiro, os bandidos fugiram pela porta da frente. Policiais militares foram acionados logo após a fuga dos criminosos, mas até o momento a dupla não foi presa. O caso foi registrado no 21º Distrito Policial, de Vila Matilde.