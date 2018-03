Dupla rouba mulher, invade escola e é presa no Rio

SÃO PAULO - Duas pessoas foram presas nesta sexta-feira, 8, após invadirem uma escola, na Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio. Segundo a delegada Márcia Julião, da 34º DP, um dos detidos é menor, de 16 anos.

A dupla foi detida por volta das 11 horas, quando invadiu a escola Municipal Astrogildo Pereira, fugindo da polícia. De acordo com a Polícia Militar, os dois, que estavam desarmados, foram presos no pátio da escola, após roubar uma senhora na Estrada do Engenho.

Por conta da invasão, houve grande movimentação entre os alunos e professores. Uma professora passou mal e foi encaminhada para o Hospital Albert Schweitzer. A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP. Ninguém ficou ferido.