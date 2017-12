Dupla Sena acumula de novo nos dois sorteios No concurso de número 287 da Dupla Sena, realizado nesta sexta-feira em Imperatriz (MA), não houve acertador no primeiro (01 - 03 - 31 - 34 - 35 ? 36) e no segundo sorteios (09 - 11 - 20 - 23 - 41 ? 45). O prêmio ficou acumulado em R$ 1.342.909,69. A quina teve 14 acertadores que vão receber R$ 5.791,43. A quadra foi acertada por 1.115 apostadores, que levam R$ 72,45 cada. A estimativa de prêmio para a sena (1º sorteio) no próximo concurso é de R$ 1.400.000. Veja números de outras loterias