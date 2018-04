SÃO PAULO- Nenhum aposta acertou as dezenas da faixa principal do concurso 888 da Dupla Sena, realizado nesta terça-feira, 10, em Bauru, no interior de São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na sexta, pode chegar a R$ 10 milhões.

Os números sorteados foram: 07 - 09 - 11 - 28 - 40 - 41 (primeiro sorteio) e 12 - 13 - 27 - 28 - 39 - 40 (segundo sorteio).