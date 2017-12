Dupla Sena acumula em R$ 2,2 milhões Nenhum apostador acertou os números do primeiro e do segundo sorteios da Dupla Sena, realizados nesta sexta-feira. Para a próxima semana, o prêmio ficou acumulado em R$ 2,2 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04 - 10 - 11 - 24 - 35 ? 41 (primeiro sorteio) e 05 - 07 - 13 - 15 - 26 ? 28 (segundo sorteio). A quina teve 47 acertadores, que recebem R$ 2.249,67. A quadra teve 2.248, que levam prêmio de R$ 46,87. Veja números de outras loterias