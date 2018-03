Dupla Sena acumula nesta sexta-feira Não houve ganhadores no principal prêmio (sena) da primeiro sorteio do concurso 474 da Dupla Sena. O prêmio está acumulado em R$ 565.767,72. Também não houve ganhadores na sena do segundo sorteio. Já a quina pagará R$ 2.289,16 aos 35 ganhadores. A quadra teve 1.065 bilhetes premiados e pagará R$ 74,95. As dezenas sorteadas foram: Primeiro sorteio: 01 - 18 - 24 - 29 - 30 - 33 Segundo sorteio: 07 - 13 - 14 - 22 - 38 - 40