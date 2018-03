Dupla suspeita de matar policial morre em confronto com a PM

Dois supostos traficantes, ambos suspeitos de pertencer ao "Bonde do 157 ", grupo acusado de matar policiais militares no subúrbio do Rio, foram mortos, por volta das 20h30 desta quarta-feira, 11, numa troca de tiros com policiais militares do 16º Batalhão, de Olaria, na Penha, zona norte do Rio.

Segundo a PM, em poder de Cristiano Machado Pacheco, conhecido como "CB", e Rafael Nascimento Gonçalves Heredia, o "GD", os policiais apreenderam um Astra, duas granadas, duas pistolas calibre 9 mm - de uso exclusivo das Forças Armadas - e dois falsos coletes com a sigla CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais), grupo especializado da Polícia Civil.

O tiroteio ocorreu na Rua Tomás Lopes durante uma operação da PM no Morro da Fé. Baleados, Cristiano e Rafael morreram quando eram atendidos no Hospital Getúlio Vargas. A ficha criminal de ambos, segundo a polícia, é extensa. O caso foi registrado na delegacia da Penha (22ªDP). "CB" e "GD" são suspeitos de envolvimento também na morte de um cabo da PM no último domingo, 8.

Morte

O cabo PM Rinaldo Figueiredo Santos, de 42 anos, foi morto, com vários tiros, por volta das 10 horas, em frente a um bar, ao lado de um campo de futebol, no bairro de Vista Alegre, na zona norte do Rio. Em seu dia de folga, o policial, que era lotado no 16º Batalhão, de Olaria, foi surpreendido por quatro homens armados e encapuzados. O quarteto estava dividido em dois carros, cujo modelo e placas não foram anotados. Rinaldo morreu no local.