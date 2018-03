Dupla tenta incendiar ônibus na zona Oeste da Capital Um ônibus da Viação Santa Brígida foi atacado, por volta das 23h30 de domingo, na altura do nº 2.700 da Avenida Marquês de São Vicente, em frente ao Centro de Treinamento (C.T.) do São Paulo Futebol Clube, na região da Barra Funda, zona Oeste da capital paulista. Segundo a polícia, dois homens invadiram o coletivo, ordenaram que motorista e passageiros descessem e jogaram um coquetel molotov no interior do ônibus. Após a dupla fugir, o próprio motorista foi quem conseguiu apagar as chamas usando o extintor de incêndio do veículo. Ninguém ficou ferido nem foi preso.