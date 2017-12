Dupla tenta matar sargento da PM no Tatuapé (SP) Ao lado da namorada, dentro de um Corsa prata, placas DIC 7139/SP, por volta das 23h de ontem, na Praça Silvio Romero, no Tatuapé, zona Leste da capital paulista, o sargento Maurício Aparecido S. de Oliveira, de 43 anos, lotado na 4ª Companhia do 7º Batalhão (Centro), foi vítima de uma tentativa de homicídio. O policial e a namorada comiam cachorro-quente quando dois desconhecidos se aproximaram e ordenaram que o PM saísse do carro. Ao descer, o sargento foi atingido com um tiro no peito. Levado ao Pronto-Socorro do Tatuapé, o policial militar passou por cirugia e já está fora de perigo. A dupla fugiu a pé. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial. A polícia acredita que a tentativa de homicídio tenha sido motivada em razão de alguma desavença ou vingança e que a dupla tinha certeza do que queria.