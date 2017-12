Dupla tenta raptar bebê do colo da mãe em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga um casal suspeito de tentar levar o bebê do colo da mãe na manhã desta terça-feira, 5, na Avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. O caso ocorreu em frente a uma escola, próxima ao Palácio da Polícia. A mãe lutou com a suspeita, que desistiu do rapto.

Eram cerca de 8h10 quando a dona de casa de 36 anos - que pediu para não ter a identidade revelada - desceu do ônibus da linha T1, no sentido bairro-centro da avenida. Com o filho de três meses nos braços, ela esperou na faixa de segurança para atravessar a via. Quando chegou do outro lado, foi abordada por uma mulher.

"Quando eu fui atravessar a passarela (em direção ao sentido oposto da via), estava esse carro parado. A mulher desceu e disse 'caiu ali, senhora'. Virei para ver o que era e ela se agarrou no meu filho. A gente ficou brigando, e eu não soltava ele. Aí o homem que estava no carro junto com ela disse: 'agora não dá'. Aí ela entrou no carro e saiu arrancando", relembra a vítima.

A mãe disse não poder identificar o veículo no qual a agressora entrou. Sabe apenas que era um carro preto. Sobre a mulher, ela lembra ter entre 20 e 30 anos, gorda, cabelos negros e mechas loiras, e bem vestida.

Mãe e bebê ficaram com escoriações, mas passam bem. Agora, a polícia busca imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar a dupla. Conforme o delegado Cesar Carrion, o fato é atípico na cidade. "Meu receio é que uma quadrilha especializada esteja atuando", ressaltou.