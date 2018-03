Dupla tentou evitar roubo e foi executada A Polícia Militar do Rio localizou ontem os corpos de dois moradores de Guadalupe, na zona norte, mortos por traficantes. O motoboy Tiago França Amado, de 23 anos, teve a moto roubada sexta-feira e tentou reavê-la no Morro do Chaves. Na madrugada de ontem, ele e um homem que tentou impedir o sequestro foram assassinados.