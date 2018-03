Dutra defende investigação contra Falcão O presidente do PT, José Eduardo Dutra, defendeu a investigação pela Polícia Federal da acusação contra o deputado estadual Rui Falcão (PT-SP), integrante do comando da campanha da petista Dilma Rousseff. Falcão é apontado pelo jornalista Amaury Ribeiro Jr. como responsável pelo vazamento de um dossiê com dados fiscais de tucanos e familiares de José Serra (PSDB). Em depoimento à PF, Amaury afirmou que Falcão copiou o conteúdo de suas investigações contra tucanos que estava armazenado em um computador pessoal.