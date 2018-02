Dutra tem trânsito complicado na chegada à capital paulista As vésperas do feriado de Páscoa, o motorista que chega à capital pela Rodovia Presidente Dutra enfrentava grande congestionamento na manhã desta quarta-feira, 4. Por volta das 10h15, a lentidão na via expressa superava os três quilômetros e pela via local o congestionamento ultrapassava dois quilômetros. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o trânsito intenso na chegada a São Paulo era reflexo de problemas nas marginais do Tietê e do Pinheiros, que apresentaram problemas desde o começo da manhã. A orientação para os motoristas que trafegam pela Dutra era pegar a pista local, que apresentava trânsito um pouco menos complicado. Durante a manhã, dois caminhões e uma carreta colidiram na altura da Ponte das Bandeiras, zona norte da capital. Outros dois caminhões quebrados, um próximo à ponte dos Remédios e outro na também na ponte das Bandeiras, prejudicavam o trânsito na região. Além dos caminhões, o excesso de veículos deixava a Marginal do Tietê com o maior trecho de lentidão. A pista local, no sentido castelo, chegou a ter 11 quilômetros de lentidão por volta das 9 horas, entre o rio Tamanduateí até Imigrante Nordestino.