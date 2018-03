E agora, José? Anote aí: mais cedo que imagina, José Serra vai sentir saudades de Geraldo Alckmin. Deve ao correligionário a realização de um sonho político acalentado desde os tempos de exílio em Paris: o de vencer nas urnas sem participar de campanha eleitoral. Nada de palanques, carreatas ou qualquer modalidade de corpo-a-corpo - argh! - nas ruas de São Paulo. Serra vai para o segundo turno dessas eleições sem suar a camisa, graças ao álibi do constrangimento de andar por aí com dois candidatos a tiracolo. Não fosse a teimosia da candidatura Alckmin, o governador estaria há pelo menos dois meses pra cima e pra baixo com Gilberto Kassab, pedindo voto, distribuindo santinho, levantando criança no colo, comendo pastel com café pingado, falando o que não deve, ouvindo o que não quer... Imagina as olheiras! Quando, enfim, elas chegarem ao longo das próximas três semanas, José Serra dará - se é que ainda não se deu conta disso - o devido valor à participação do marido de dona Lu no pleito em curso. HÁ CONTROVÉRSIAS! Marta Suplicy deve abandonar seus figurinos de Chapeuzinho Vermelho na campanha do segundo turno? Só se fala disso no quartel-general da candidata. DESABAFO "A Soninha não ultrapassou o Maluf e ninguém fala nada, caramba!" Rubinho Agenda positiva Responda rápido: que erro elementar Lula cometeu ao dizer que o tsunami da crise, se aqui chegar, "vai ser uma marolinha, que não dá nem para esquiar"? Resposta: a prática do esqui não carece de onda. O presidente quis dizer surfe, OK? Efeito colateral Tem gente em Minas dizendo que o apoio de Aécio a Alckmin em SP prejudicou o candidato do governador em Belo Horizonte. Pode? Chegaram!!! Zeca Pagodinho viu um disco voador da varanda de sua casa. E pensar que tem gente preocupada com a chegada da crise. Ô, raça! Faz sentido! Parte do nervosismo de ontem na Bovespa pode ter a ver com o jogo do Brasil no domingo, contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa. Nada mais justifica essa nova queda recorde no planeta. Arte concreta A proposta é ousada: Cesar Maia pode virar instalação na chamada Bienal do Vazio. O prefeito ficou de pensar no convite. Photochart Na BA, cresce a convicção de que, se ACM Neto calçasse 39, teria chegado na frente ao 2.º turno. Era só o que faltava Xuxa e Ana Maria Braga vão botar seus yorkshires pra cruzar! Periga o Mais Você transmitir ao vivo. Já era! Cicarelli acionou o circuit breaker do namorado, Dinho Diniz.