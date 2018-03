É grave estado de 1 dos feridos em baile Dezesseis feridos no desabamento do piso do Ginásio de Esportes Protásio Alves seguiam internados ontem em dois hospitais de Porto Alegre. O caso mais grave é o de Deise Miranda, de 22 anos, que está no Hospital de Pronto-Socorro. O acidente ocorreu na madrugada de domingo, durante um baile funk. A delegada Silvia Coccaro de Souza concluiu que o piso não suportou o peso.