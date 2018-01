É grave quadro de menina argentina que caiu de escada no Aeroporto do Galeão

É grave o quadro da menina argentina de três anos que caiu de uma altura de sete metros num vão do terminal 2 do Aeroporto do Galeão, na tarde desse sábado, 4. Ela está internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Souza Aguiar. Teve traumatismo craniano e de face. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro evolui bem.

A criança caiu por volta das 17 horas e chegou ao hospital consciente. Ela estava brincando com dois irmãos perto de uma escada rolante no segundo andar do terminal. O local já foi periciado e não passa por obras. Segundo a Infraero, existe um guarda-corpo para prevenir acidentes.