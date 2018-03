E-mail traz falso alerta sobre troca da CNH E-mail falso sobre novas regras para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está circulando na internet e confundindo os motoristas. O texto afirma que quem não renovar o documento em até 30 dias depois da data de vencimento terá a carteira suspensa e deverá refazer todo o processo de habilitação. O Detran-SP divulgou em seu site uma nota para desfazer a confusão. O órgão de trânsito ressalta que não houve nenhuma alteração na legislação sobre o processo de renovação da CNH e que não há prazo máximo para renovar a carta. No entanto, quem for flagrado dirigindo com a CNH vencida terá o documento apreendido. Essa é uma infração gravíssima, que implica em multa de R$ 191,54 além de 7 pontos e retenção do veículo. Se o autor do texto não agiu de má-fé, provavelmente confundiu as informações. Em abril do ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou a cassação de carteiras sem foto que não fossem renovadas em 30 dias. A medida vigorou até dezembro, quando uma decisão judicial considerou a exigência inconstitucional.