‘É necessário estar atento a mudanças’

Qual o papel de uma publicação como o ‘Dicionário Houaiss’ nesse processo de transformação da palavra família?

A definição de família existente no Grande Dicionário Houaiss é minuciosa e abrangente pelo padrão dos grandes dicionários do mundo. Nada tem de preconceito. Ao contrário, foi desenvolvida com o cuidado que se tem ao definir palavras ligadas a grupos minoritários. A sociedade e seu pensamento são dinâmicos e hoje têm grande mobilidade. Por essa razão, o dicionário tem de ficar atento.

Espera reações de protesto?

A campanha visa a captar definições e entendimentos do que é a estrutura familiar hoje no Brasil. Está aberta a todos que quiserem enviar sua opinião sobre o assunto.

Já recebeu alguma dessas mensagens?

É impossível para mim analisar 2 mil sugestões. Por isso nos unimos ao grupo que poderia colecionar essas informações, mas não tinha a parte técnica. Eles vão encaminhar o que poderia dar origem ao verbete.