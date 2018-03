É precipitado falar sobre causas do acidente, diz Aeronáutica

O diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), brigadeiro Ramon Borges Cardoso, avalia que é precipitado falar, neste momento, sobre possíveis causas do desaparecimento do Airbus A330 da companhia aérea Air France. "Não se pode ainda falar sobre a razão do acidente", disse Cardoso pouco antes de se reunir, em Recife, com 13 parentes de passageiros.

Desde o início das buscas a destroços que contribuam para que autoridades francesas elucidem o desaparecimento da aeronave, a Aeronáutica brasileira repete que não há como saber o que aconteceu durante o voo que transportava 228 pessoas.