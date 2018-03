''''É preciso ter o dedo limpo para acusar as pessoas'''', diz procurador

A decisão do Órgão Especial do Ministério Público Estadual (MPE) de efetivar o promotor Thales Ferri Schoedl no cargo foi recebida com preocupação por uma parcela dos procuradores da instituição. ''''Nosso ofício é apontar o dedo para acusar pessoas. Só que, para isso, é preciso ter o dedo limpo'''', adverte um procurador ouvido ontem pelo Estado. ''''No Tribunal do Júri, por exemplo, há muitos advogados que não primam pela ética. Esse episódio será um prato cheio para eles.'''' Apesar do placar apertado - foram 16 votos favoráveis à permanência de Schoedl e 15 contra -, a efetivação do promotor no cargo contraria uma série de pareceres da corregedoria da instituição e decisões anteriores do Conselho Superior e do próprio Órgão Especial do MPE. O primeiro julgamento administrativo ocorreu quatro meses após o crime. Por 6 votos a 3, os conselheiros decidiram não dar a Schoedl o status de ocupante vitalício do cargo - o que ocorreria depois de ele concluir dois anos de estágio. Liderada pelo atual secretário da Segurança Pública, Ronaldo Bretas Marzagão, a defesa do promotor apelou ao Órgão Especial. A alegação era de que, por ter sido o autor da denúncia (acusação formal) de seu cliente, o procurador-geral de Justiça do Estado, Rodrigo César Rebello Pinho, não poderia ter votado no julgamento. O recurso foi acatado e a decisão acabou sendo anulada. Meses depois, o Conselho Superior voltou a optar pela exclusão de Schoedl, mas por maioria simples de votos - nesses casos, o regimento interno exige maioria qualificada, ou seja, diferença de, no mínimo, 3 votos. Após mais um recurso, a defesa conseguiu levar o processo ao Órgão Especial. Em sessão realizada no dia 31 de agosto de 2005, os procuradores do Órgão Especial do MPE optaram pela não confirmação de Schoedl na carreira e o promotor chegou a ser exonerado. Na ocasião, o placar também foi bastante apertado - 18 votos a 17. ''''Alguns procuradores faziam defesa candente da tese da legítima defesa'''', lembra um ex-integrante do Conselho Superior. Em janeiro de 2006, porém, houve uma reviravolta no caso. Alegando irregularidades na votação do Órgão Especial, a defesa de Schoedl impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça. O vice-presidente do TJ, desembargador Caio Canguçu de Almeida, concordou com os argumentos da defesa e concedeu a liminar que, na prática, reconduziu Schoedl ao MPE. ''''O Judiciário tem grande responsabilidade no resultado do julgamento de hoje (ontem)'''', acusa um procurador. ''''Se (o TJ) não tivesse interferido numa questão interna da instituição, esse promotor já estaria fora dos nossos quadros há mais de um ano.'''' No dia seguinte à decisão do TJ, Schoedl foi à sede do MPE, na Rua Riachuelo, no centro de São Paulo. Protocolou ofício se apresentando para trabalhar e solicitou designação para alguma função. Isso só não ocorreu porque, no entendimento do próprio desembargador Canguçu de Almeida, Schoedl continuava suspenso administrativamente até a conclusão da sindicância interna.