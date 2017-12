É primavera! Saiba a previsão do tempo para a estação

A primavera começou no hemisfério sul do planeta. A estação teve início às 11h21 desta quinta-feira, 22 de setembro, e vai acabar em 21 de dezembro, às 7h44. Para este ano, a previsão é de que a estação seja um pouco mais chuvosa do que o normal em algumas regiões no Estado de São Paulo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover mais no nordeste de São Paulo e no extremo sul do Estado. Já as temperaturas ficam próximas da média histórica no sul e leste de São Paulo e um pouco acima das médias nas demais áreas.

O paulistano deve ter os agasalhos a postos - e também as roupas de calor. Isso porque a estação, que marca a transição do inverno para o verão, terá oscilações de períodos quentes e frios ao longo dos dias, segundo a previsão do Inmet.

