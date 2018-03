EBC contrata mais uma vez Nassif por R$ 660 mil A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), do governo federal, dispensou licitação para contratar por R$ 660 mil os serviços do jornalista Luis Nassif por 12 meses. A decisão, publicada ontem no Diário Oficial da União, é assinada pela presidente da EBC, Tereza Cruvinel. Dono de um blog pró-governo, Nassif será contratado "para a prestação de serviços jornalísticos" com remuneração de R$ 55 mil mensais.