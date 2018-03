Ecovias dá continuidade às obras na Anchieta-Imigrantes A concessionária Ecovias, que controla o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou nesta segunda-feira, 15, que dará continuidade às obras de manutenção das rodovias do Sistema a partir desta segunda. Até quinta-feira, 18, a concessionária irá realizar manutenção no sistema de iluminação dos túneis da pista de subida (pista norte) da rodovia dos Imigrantes. Para isso, uma faixa será bloqueada, entre os quilômetros 55 e 52, durante a madrugada, entre 23h30 e 5 horas. Ainda na pista norte da rodovia dos Imigrantes, haverá interdição parcial no trecho de planalto para a realização de obras de recuperação de juntas de dilatação dos viadutos localizados nos quilômetros 33 e 38. Das 8 horas de terça-feira às 12 horas de sábado, duas faixas serão interditadas e o tráfego irá fluir por outras duas pistas. O mesmo serviço será realizado na pista oeste do trecho de Interligação Baixada do Sistema Anchieta-Imigrantes, onde uma faixa será interditada no viaduto Estaiado. As obras ocorrem nos próximos dias 18 e 19, quinta e sexta-feira, das 7h às 18 horas. Já na rodovia Cônego Domenico Rangoni haverá bloqueio parcial para a realização de serviços de recapeamento, entre os quilômetros 255 e 268. Desta segundaa até quinta-feira, as obras serão realizadas na pista leste (Sentido Guarujá), sempre das 8 horas às 14h30. Já na sexta e no sábado, as interdições ocorrem na pista oeste (Sentido Cubatão), das 6h às 19 horas. No trecho de serra da via Anchieta, a concessionária realiza obras de manutenção no túnel localizado no km 46 da pista de subida. Para isso, uma faixa ficará interditada na tarde desta segunda. Entre terça e quinta-feira, a interdição ocorrerá das 8 horas às 17 horas e, na sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia.