Ecovias orienta motoristas devido à neblina na Imigrantes Os motoristas devem redobrar a atenção na tarde desta quarta-feira, 16, no Sistema Anchieta-Imigrantes por causa da neblina que prejudica a visibilidade no trecho da interligação no planalto. Por causa disso, a concessionária Ecovias realiza a Operação Comboio para auxiliar a viagem dos motoristas. O pedágio localizado no quilômetro 32 da Rodovia dos Imigrantes foi bloqueado por volta das 16h15 para formação do primeiro grupo de carros escoltados por veículos da Ecovias e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) até um trecho das rodovias onde a visibilidade esteja melhor. De acordo com a concessionária, no ponto mais crítico, a visibilidade é de apenas 80 metros. Nesta tarde, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema normal 5 por 5. Para seguir para o litoral paulista, o motorista utiliza as pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Já a subida da serra é feita pelas pistas norte das duas rodovias.