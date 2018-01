Ecovias registra tráfego intenso em direção ao litoral sul Ainda é intenso o tráfego de veículos que deixam a capital rumo ao litoral paulista. Segundo contagem mais recente feita pela Ecovias, concessionária que administra o complexo viário Anchieta e Imigrantes, passaram pelo pedágio nesta manhã cerca de 8,4 mil veículos, em média, por hora. De acordo com a assessoria de imprensa da Ecovias, o paulistano parece ter se animado com a abertura do tempo e resolveu aproveitar o domingo e o resto do feriado prolongado. Até agora, desceram para a baixada um total de 361 mil veículos. A expectativa, no entanto, é de que passem ainda pela praça de pedágio algo entre 39 a 169 mil veículos para atingir a previsão da concessionária, de um volume de 400 mil a 530 mil veículos. Operação Subida A Ecovias deverá implantar já a partir das 20 horas deste domingo a operação subida para facilitar a vida do paulistano que resolver antecipar a volta do litoral. A intenção, de acordo com a assessoria de imprensa da concessionária, é acionar o esquema 2 por 8, com as duas Imigrantes e uma Anchieta subindo. No momento, ainda dentro da operação descida, as duas rodovias funcionam no esquema 7 por 3, com as duas pistas na Anchieta e a Imigrantes descendo. A Ecovias mantém a postos 350 profissionais na Operação Carnaval, entre pessoal das área operacional, pistas e saúde. De acordo com a assessoria de imprensa da concessionária, são 80 viaturas, 64 guinchos, uma ambulância UTI e seis ambulâncias de resgate.