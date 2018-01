Ecovias terá base de emergência na Padre Manuel da Nóbrega

Durante a Operação Descida, a concessionária Ecovias, administradora do sistema Anchieta-Imigrantes, vai instalar uma base avançada no quilômetro 281 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido litoral, onde os motoristas poderão contar com atendimento de emergência, auxílio mecânico, guinchos de plantão, banheiros químicos, água, café e telefone. Veja também: Até 530 mil carros vão sair de SP rumo às praias neste carnaval Governo vai anunciar ações da Operação Carnaval nas estradas Polícia Rodoviária vai fiscalizar bares em estradas no carnaval Autoban estima receber 755 mil veículos no carnaval A concessionária calcula que entre 400 mil e 530 mil veículos devem descer a serra rumo ao litoral de São Paulo durante o carnaval. De acordo com a Ecovias, a estimativa é baseada entre meia-noite desta quarta-feira, 30, e meia-noite da próxima terça-feira, 5.