Edifício desaba e três pessoas estão soterradas

Um edifício residencial de três andares desabou, durante a madrugada desta sexta-feira, 20, no distrito Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, segundo o canal Globonews. O acidente aconteceu por volta das 3 horas. Um casal e uma criança ficaram soterrados. Pela manhã, os bombeiros já conseguiam se comunicar com o casal, mas a criança estava desaparecida. Ao todo, 21 pessoas residiam no prédio. Doze delas conseguiram sair e outras sete pessoas foram socorridas. Parte da estrutura do edifício ainda está erguida, mas ameaça desabar. Ao lado do prédio, outro imóvel está com rachaduras e também corre o risco de cair. As causas do acidente ainda não foram definidas. As três pessoas que ainda precisam ser retiradas dos escombros estão no primeiro andar do edifício, o local com maior dificuldade de acesso. Depois do desabamento, houve também vazamento de gás. Uma retroescavadeira é utilizada para auxiliar na retirada dos escombros e no resgate das vítimas que ainda estão soterradas. Todo quarteirão onde está localizado o prédio está isolado.