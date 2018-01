Edifícios na Paulista voltam a ficar sem energia elétrica

Quatro edifícios na região da Avenida Paulista e um na Rua Martiniano de Carvalho, nas regiões de Cerqueira César e Bela Vista, voltaram a ficar sem energia elétrica no início da tarde deste sábado, 5. De acordo com a assessoria de imprensa da Eletropaulo, a interrupção no fornecimento começou por volta das 12 horas. No início da tarde, equipes de manutenção de empresa seguiram para a área para tentar encontrar os motivos para esse novo corte no abastecimento. Na sexta-feira, o fornecimento de luz foi interrompido em cerca de 20 mil unidades consumidoras da mesma região em razão do desligamento de cabos do sistema subterrâneo. Até agora, os semáforos não foram atingidos.