Edinho tem outro habeas-corpus negado pelo TJ O ex-jogador de futebol Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, e mais dez acusados de envolvimento com tráfico de entorpecentes tiveram nesta segunda-feira, 14, mais um habeas-corpus negado em decisão unânime, da pela 2ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O recurso pedia o relaxamento da prisão dos réus e a suspensão do processo até juntada de provas da acusação. De acordo com informações do site do Tribunal, uma liminar dada em 29 de março deste ano pelo relator do recurso, desembargador Mariano Siqueira, já havia negado o pedido. Edinho, filho de Pelé, está preso desde fevereiro deste ano e também responde a outro processo por lavagem de dinheiro. No mês passado o desembargador Décio Barretti, da 14ª Câmara Criminal, negou liminar em outro habeas-corpus relacionado a essa acusação. O mérito ainda será julgado.