O Conselho Estadual da Juventude no Estado iniciou no sábado o processo seletivo para escolha de 33 jovens com idades entre 16 e 29 anos que tenham interesse em representar a comunidade ou organização (social ou política) no Conselho Estadual de Juventude. Para participar do pleito, o jovem deve morar na região e não pode ocupar nenhum cargo eletivo nas três esferas de governo. O cargo não é remunerado.