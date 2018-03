Edital de trem está quase pronto O governo paulista põe os pontos finais no edital de concorrência para construção e exploração do Expresso Aeroporto, trem rápido que ligará a capital ao Aeroporto de Cumbica. A previsão é de que o edital fique pronto em setembro, a licitação acabe no fim do ano e o contrato seja assinado em janeiro. A licitação, para o presidente da Agência de Desenvolvimento de Trens Rápidos entre Municípios (AD-Trem), Guilherme Quintella, deve ser concluída em seis meses. A AD-Trem reúne 18 empresas do setor ferroviário, de consultoria técnica e engenharia. "Há um ano e meio estamos conversando com o governo." O trem rápido integra ação para reduzir a demanda no Aeroporto de Congonhas, com a transferência de vôos para Guarulhos. O projeto, estimado em cerca de R$ 3,4 bilhões, prevê a construção de 6 quilômetros de linha férrea elevada, 8 quilômetros subterrâneos e 17 quilômetros em nível. Há duas propostas em estudo. Uma é do consórcio Expresso Guarulhos: Encalço e Engevix, de São Paulo, as espanholas Isolux Corsan e Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles e a italiana Guella. A outra é do consórcio Nova Metrópole - Assmann, Valente, Valente Arquitetos, Enescil e Uete, de São Paulo.