''Ela enfrenta disputa de poder'', diz Caetano O compositor Caetano Veloso defendeu a ministra da Cultura, Ana de Hollanda, em entrevista ontem no Rio. "Ela é uma pessoa direita, que tem agido bem no posto. Tem um lado que é uma bolha ideológica, uma coisa que parece maior, mas é vazia por dentro", disse, referindo-se à divulgação de que a ministra recebeu diárias indevidamente em viagens ao Rio - e, também , à campanha que circula na internet para que seja tirada do cargo.