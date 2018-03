Ela não consegue andar com as próprias pernas, afirma Serra

Os candidatos à Presidência pelo PSDB, José Serra, e pelo PV, Marina Silva, criticaram ontem as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que promoveu a candidata do PT, Dilma Rousseff, em evento oficial do governo federal.

Serra chegou a dizer que a candidatura da rival "é produto de marqueteiros, de marquetagem". Ao lançar o edital de licitação do trem-bala na terça-feira, Lula fez elogios explícitos a Dilma.

"Isso mostra basicamente que a candidata não consegue andar sobre suas próprias pernas. Essa é a realidade. Isso tende a acontecer quando a candidatura é produto de marqueteiros, de marquetagem", declarou o tucano ao deixar o encontro nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT) ontem, em São Paulo.

O candidato do PSDB afirmou que tem andado pelo País "sem qualquer espécie de apoio governamental". E questionou: "Por que não faz a mesma coisa?" Ele disse ainda que o uso da máquina para promover a candidata "fere um sentimento de Justiça".

Exemplo. Para Marina Silva, Lula deveria ser o primeiro a dar o exemplo de respeito à legislação eleitoral. O fato de ter grande popularidade não lhe dá o direito de atropelar a lei, segundo Marina, que participou também do encontro da UGT.

"O presidente, um homem que goza de alta credibilidade e popularidade e que tem carisma, não pode usar isso para extrapolar a legislação eleitoral. É preciso observar a legislação, porque o exemplo tem de vir do alto. Sou muito favorável à ideia de que quanto mais amigo do rei mais alta é a forca", afirmou.

"Nós, que somos pessoas públicas, e eu digo isso como senadora, devemos ter total observância da lei. E não é pelo fato de ser mais ou menos aceito pela população, de ser mais carismático, que nos dá o direito de extrapolar a legislação eleitoral."

Agenda

Dilma Rousseff (PT)

Grava programas e se reúne com membros da campanha

José Serra (PSDB)

Se encontra com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, às 16h, no Rio

Marina Silva (PV)

Participa de sabatina R7/Record News, às 16h