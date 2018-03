Ele avisou que não aceitará imposições, diz Roberto Freire O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, desistiu na última hora de comparecer à convenção do PPS no Rio, que formalizou ontem o apoio a sua candidatura. Em meio ao conflito com o DEM em torno da indicação do candidato a vice em sua chapa, ele telefonou para o presidente do PPS, Roberto Freire, e avisou que não iria ao evento. Ao comunicar a ausência do candidato tucano à plateia da convenção, Freire disse que ele enviou um recado. "Mandou dizer que está firme e não vai se submeter a imposições de quem quer que seja."