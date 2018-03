Ele sugere multa após 2 horas de atraso de vôo Na comissão, o ministro Nelson Jobim anunciou que outra medida que quer mudar no Código Brasileiro de Aeronáutica é o tempo determinado para a empresa ser multada por atraso, que hoje é de quatro horas. Na opinião do ministro, para os vôos internacionais, o horário de quatro horas pode ser mantido, mas, no caso dos vôos nacionais, as multas deveriam começar a ser aplicadas depois de duas horas de atraso. Hoje, segundo o Código, quando há interrupções ou atraso superior a quatro horas, as empresas devem endossar a passagem ou devolver o valor pago pelo passageiro - tanto para esperas nos aeroportos quanto durante escalas. As empresas também ficam obrigadas a pagar todas as despesas, como alimentação e hospedagem.