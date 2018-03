Eleitor vaivém vira alvo de PT e PSDB

O tucano deu um salto na pesquisa anterior porque serviu de receptáculo para a maioria dos votos que foram para Marina Silva (PV) no primeiro turno. Passada essa primeira onda, ele perdeu impulso. Como o Ibope apontara, o Nordeste serviu de freio para a queda de Dilma.

As oscilações do eleitorado tendem a ser menos dramáticas e mais graduais do que foram até agora. A grande maioria dos eleitores de Marina já se acomodou. Não esperou a orientação de ninguém.

A definição da eleição se dará em torno de dois grupos, parecidos entre si. Os indecisos, que são 8% para o Datafolha e 3% para o Ibope, e aqueles eleitores que não morrem de amores nem de ódio por Dilma ou Serra.

É o mais próximo que se poderia chegar dos "swing voters" norte-americanos e ingleses, o eleitorado que oscila entre candidatos ao longo de uma campanha, ou de uma eleição para outra.

Os "eleitores vaivém" brasileiros não têm um perfil demográfico único e são difíceis de quantificar. Têm em comum um voto sem entusiasmo. Optam pelo "menos pior". São diferentes daqueles que não votarão em um candidato, mas "contra" aquele que não querem ver eleito. Este é o caso da eleitora religiosa de Marina, que descartou Dilma por causa da legalização do aborto, e dificilmente voltará a votar nela.

Como a distância entre Dilma e Serra é muito pequena, qualquer assunto ou grupo de eleitores (como o aborto/religiosos no primeiro turno) pode fazer diferença, por menor que possa parecer.

Promessas de ações ou obras regionais que cativem o interesse de comunidades específicas também podem, somadas, produzir pequenos mas cruciais ganhos de votos nesta reta final.

